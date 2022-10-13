Anadolu Efes uzatmalarda kayıp

THY EuroLeague'in 2. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Monaco ile karşılaştı. Başa baş geçen ve 82-82'lik skorla uzatmaya giden mücadelede kazanan taraf 95-92'lik skorla Monaco oldu.
Avrupa Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes, bu sezon organizasyondaki ilk yenilgisini aldı.
ANADOLU EFES İLK MAÇI RAHAT KAZANMIŞTI
EuroLeague'de son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes, bu sezon organizasyondaki ilk maçında Kızılyıldız'ı 72-59 yenmişti.
AS Monaco da ilk müsabakasında Virtus Segafredo Bologna'yı 83-66 mağlup etti.
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