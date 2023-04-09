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Anadolu Efes Karşıyaka'ya mağlup

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka mücadele etti.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 20:10
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Anadolu Efes kaybetti

Anadolu Efes Karşıyaka'ya mağlup
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Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında karşılaştı.

Pınar Karşıyaka, mücadeleyi 98-83 kazandı.

Karşıyaka koçu Ufuk Sarıca, ilk çeyrekte hakem üçlüsüne yoğun itirazları nedeniyle maçtan diskalifiye edildi.

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, üst üste 2. kez kazanarak toplamda ligdeki 18. galibiyetini elde etti. Koç Ufuk Sarıca‘nın ekibi, gelecek hafta Aliağa Petkimspor deplasmanında sahne alacak.

Ligdeki 24. maçında 7. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes ise evinde formda rakibi Beşiktaş Emlakjet’i ağırlayacak.

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