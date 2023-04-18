Anadolu Otoyolu ile D-100 yolunda trafik tedbirleri artırıldı

Ramazan Bayramı tatili öncesi Anadolu Otoyolu ile D-100 yolunun Bolu geçişinde, trafik tedbirleri artırıldı. Tatil boyunca 37 ekip, güzergah üzerinde görev yapacak.

Anadolu Otoyolu ile D-100 yolunda trafik tedbirleri artırıldı

(DHA) Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle oluşacak araç yoğunluğuna karşı çalışma başlattı.

İstanbul-Ankara arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Anadolu Otoyolu ile D-100 yolunun Bolu geçişinde, trafik tedbirleri artırıldı.

TATİL BOYUNCA 37 EKİP ÇALIŞACAK

Bu kapsamda, Bolu Dağı geçişinin 23 kilometrelik güzergahı 94 kamera ile 24 saat boyunca izlenecek.

Güzergahta birçok noktada da radarlar ile hız denetimleri yapılacak. 37 ekip, tatil boyunca güzergah üzerinde görev yapacak.

Ekipler, ayrıca bugün otoyolun Batı gişelerinde denetim yaptı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU İÇİN TARİH VERDİ

Tedbirlere ilişkin bilgi veren Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Ali Yılmaz, "Bolu Emniyet Müdürlüğü olarak bayram öncesi ve sonrası trafik tedbirlerini en üst seviyede aldık.

24 saat içerisinde 37 trafik ekibi ile güzergahlarımızda denetimlerimiz devam edecek. Büro personelimiz ile diğer birimlerden de takviyeler yapıldı. Trafik yoğunluğunu yarın ve sonraki gün bekliyoruz. Sürücüler özellikle emniyet kemerini takmaları konusunda uyarılıyor.

Yolcu otobüslerinin de takograf kayıtları inceleniyor. Ekiplerimiz, yolcuların emniyet kemeri takmaları konusunda da bilgilendiriyor.

Radarlarımız da hem otoyolda hem D-100 kara yolu geçişinde belirlenen sürelerde denetimlere devam edecek" dedi.

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