Anadolu Sigorta’nın Genç Anadolu projesinde yeni dönem başlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Anadolu Sigorta’nın Genç Anadolu projesinde yeni dönem başlıyor
Anadolu Sigorta’nın Genç Anadolu projesinde yeni dönem başvuruları başladı. Sigortacılık alanında kariyer yapmak isteyen gençler, bu projesi ile acente olma şansı yakalayacak.

Anadolu Sigorta, hayata geçirdiği projelerle gençlerin kariyer yolculuklarını desteklemeye devam ediyor. Pandemi döneminde gençlere destek olmak ve istihdam sağlamak amacıyla başlatılan Genç Anadolu Projesi’nin 2024 yılı başvuruları başladı.

Sigortacılık ve ilgili bölümlerden mezun olan veya yakın zamanda mezun olacak, sigortacılık deneyimi olan ancak acenteliği bulunmayan 35 yaş altı gençler, nisan ayı boyunca programa başvurabilecekler.

Genel yetenek ve değerlendirme süreçleri sonucunda seçilen adaylar, çeşitli eğitimlerin ardından Anadolu Sigorta acenteliği fırsatı yakalayacaklar.

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‘GENÇLERE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kerem Tokyürek, 2021 yılında başlayan Genç Anadolu projesi ile gençlerin iş hayatına katılmalarına bugüne kadar önemli katkılar sunduklarını belirtti.

Tokyürek; “Türkiye’nin sigorta okulu olarak 99 yıldır sektörümüzü büyütmek için çalışırken ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasında da öncü rol üstleniyoruz. Genç Anadolu projesi kapsamında 2023 yılında acentelik için aldığımız başvurular sonrasında yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, gerekli şartları sağlayan 343 kişi genel yetenek sınavına katıldı. Katılımcılar arasından sınav ve mülakatlarda başarılı olan 9 kişi, Anadolu Sigorta acentesi olarak faaliyete başladı. Genç Anadolu projesi ile bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de hayallerini gerçekleştirmeleri için gençlere destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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