Fitch’ten şaşırtan Çin değerlendirmesi

Kaynak: Bloomberght
Fitch’ten şaşırtan Çin değerlendirmesi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin’in kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirdi

Fitch Çin’in kamu maliyesi beklentilerine ilişkin artan riskleri gerekçe göstererek uzun vadeli yabancı para cinsinden not görünümünü negatife indirdi.

Söz konusu açıklamada artan ekonomik belirsizlikler ve büyüme modelini emlak piyasasının yönlendirdiği bir modelden uzaklaştırma çabalarının derecelendirme perspektifinden bakıldığında mali tamponları aşındırdığı aktarıldı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de 2023’ün Aralık ayında ülkenin not görünümünü negatife çekmişti.

Fitch 2023’te yüzde 5,2 büyüyen ekonominin 2024’te yüzde 4,5’e yavaşlayacağını tahmin etmişti.

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