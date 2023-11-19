Ananas suyu faydaları neler? Ananas suyu neye iyi gelir?

Güney Amerika’da yaygın bir şekilde yetiştirilen ananas tropikal meyveler arasında en çok tüketilen meyvelerdendir. Ananas suyunun sindirim sisteminden kilo vermeye kadar pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, ananas suyu faydaları neler? Ananas suyu neye iyi gelir?

Ananas suyu faydaları neler? Ananas suyu neye iyi gelir?

Dünya’da 8 farklı ananas türü bulunmasına rağmen en çok tüketilen Comosus ananas türüdür. Ülkemizde ise ananas son zamanlarda Mersin ve Antalya’da yetiştirilmektedir. Peki, ananas suyu faydaları neler? Ananas suyu neye iyi gelir?

Güney Amerika’da en çok Paraguay ve Brezilya’da yetiştirilen, tropikal meyvelerin arasında en çok tüketilen ananas ekşi bir tada sahiptir. Dünya üzerinde 8 farklı türü bulunan ananasın en çok tüketileni ise Comosus adı verilen türüdür. Ananas meyvesinin yenilen türlerinin yanı sıra yenilmeyen türleri de bulunur. Bunlar Likidus türüdür ve lifi kullanılır.

457fadd5-ab20-4e8e-9673-19672c585a19-ea99129a-82e2-4dca-9a7b-834da75bda90.jpg

ANANAS SUYU FAYDALARI NELER?

- Ananas suyu düzenli tüketildiği zaman kemiklerin güçlenmesini sağlar.

- Göz hastalıklarına iyi gelir. Görme kayıplarını engellediği yönünde araştırmalar bulunmaktadır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için özellikle kış aylarında soğuk algınlığı gibi gribal hastalıklara karşı direnç sağlar.

- Et yemeklerinin daha kolay sindirilmesine yardımcı olur. Ananas meyvesinin içeriğinde protein mayası vardır. Bu da mide ve bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar.

- Kanser hastalıklarına karşı koruma sağlar.

- Diş eti sağlığına fayda sağlar.

- Vücutta yer alan sodyum oranını dengeler ve tansiyona iyi gelir.

- İdrar sökücüdür.

- Selülitleri azaltır, toksinlerin atılmasında yardımcı olur.

- Kadınlarda doğurganlığı arttırıcı etkisi vardır.

- Sahip olduğu vitamin ve mineraller ile cilt sağlığına iyi gelir. B vitamini ile cildin parlamasına ve saçın daha sağlıklı gözükmesine yardımcı olur.

- Ödem ve şişkinliğin azalmasında yardımcı olur.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Askerden kaçmak için 20 bin Ukraynalı ülkeyi terk etti Dünya
Askerden kaçmak için 20 bin Ukraynalı ülkeyi terk etti
Yatırımcılar yaşadı 'Dev şirketler bu hafta para dağıtacak' Ekonomi
Yatırımcılar yaşadı 'Dev şirketler bu hafta para dağıtacak'
Yatakta en uyumlu burçlar açıklandı. Birbirleri için yaratılmışlar Gündem
Yatakta en uyumlu burçlar açıklandı. Birbirleri için yaratılmışlar
Hatay’da yıkılan duvarın altından 286'ncı günde ceset çıktı Gündem
Hatay’da yıkılan duvarın altından 286'ncı günde ceset çıktı
Hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. 2 ölü Dünya
Hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. 2 ölü
Galatasaray deplasmanda galip geldi. Liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı Spor
Galatasaray deplasmanda galip geldi. Liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı
Safir yeni bölüm ne zaman? Safir 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Safir yeni bölüm ne zaman? Safir 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?