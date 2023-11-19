Dünya’da 8 farklı ananas türü bulunmasına rağmen en çok tüketilen Comosus ananas türüdür. Ülkemizde ise ananas son zamanlarda Mersin ve Antalya’da yetiştirilmektedir. Peki, ananas suyu faydaları neler? Ananas suyu neye iyi gelir?

Güney Amerika’da en çok Paraguay ve Brezilya’da yetiştirilen, tropikal meyvelerin arasında en çok tüketilen ananas ekşi bir tada sahiptir. Dünya üzerinde 8 farklı türü bulunan ananasın en çok tüketileni ise Comosus adı verilen türüdür. Ananas meyvesinin yenilen türlerinin yanı sıra yenilmeyen türleri de bulunur. Bunlar Likidus türüdür ve lifi kullanılır.

ANANAS SUYU FAYDALARI NELER?

- Ananas suyu düzenli tüketildiği zaman kemiklerin güçlenmesini sağlar.

- Göz hastalıklarına iyi gelir. Görme kayıplarını engellediği yönünde araştırmalar bulunmaktadır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için özellikle kış aylarında soğuk algınlığı gibi gribal hastalıklara karşı direnç sağlar.

- Et yemeklerinin daha kolay sindirilmesine yardımcı olur. Ananas meyvesinin içeriğinde protein mayası vardır. Bu da mide ve bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar.

- Kanser hastalıklarına karşı koruma sağlar.

- Diş eti sağlığına fayda sağlar.

- Vücutta yer alan sodyum oranını dengeler ve tansiyona iyi gelir.

- İdrar sökücüdür.

- Selülitleri azaltır, toksinlerin atılmasında yardımcı olur.

- Kadınlarda doğurganlığı arttırıcı etkisi vardır.

- Sahip olduğu vitamin ve mineraller ile cilt sağlığına iyi gelir. B vitamini ile cildin parlamasına ve saçın daha sağlıklı gözükmesine yardımcı olur.

- Ödem ve şişkinliğin azalmasında yardımcı olur.