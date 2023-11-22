Kendisi şifa kaynağı kabuğu kış hastalıklarının dermanı. Kabuğunu çöpe atan bin pişman olacak

Armut, hem lezzetli hem de sağlıklı bir meyvedir. C vitamini bakımından zengin olan armut, bağışıklık sistemimizi destekler. Ayrıca kalp ve kemik sağlığımız için de önemli bir meyvedir. Armut kabuğu ise armudun kendisi kadar faydalıdır.

Armut kabuğu, armudun etli kısmından daha çok lif içerir. Bu sayede sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Armut kabuğundan yapılan çay ise birçok şifalı özelliğe sahiptir.

İŞTE ARMUT KABUĞU ÇAYININ MUCİZEVİ FAYDALARI…

Armut kabuğu, armudun kendisi gibi birçok şifa kaynağıdır.

Armut kabuğunun en çok bilinen faydası, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesidir.

Kış hastalıkları olan grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı vücudun savunmasını güçlendirir.

Armut kabuğu ayrıca vücudu enfeksiyonlardan da korur.

Armut kabuğundan faydalanmanın en sağlıklı ve en faydalı yolu, onlardan çay hazırlamaktır.

ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Bir tencereye 2 bardak su koyun. Sonra 1 adet armutun kabuğunu soyup suyun içine atın. Kabuklarını yaklaşık 15 dakika boyunca kaynatın. İsterseniz limon, karanfil ya da tarçın ekleyerek hem tadını hem de faydasını artırabilirsiniz.