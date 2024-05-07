Anaokulu öğrencileri 'çiftçilik' yapıyor

Kaynak: AA
Anaokulu öğrencileri 'çiftçilik' yapıyor
Batman'da anaokulu bahçesinde ayrılan bir bölümde öğrencilere sebze yetiştiriciliği öğretiliyor.

Batman'da bulunan 16 Mayıs Anaokulu, öğrencilerine sadece sınıf içinde değil, aynı zamanda bahçesinde de pratik beceriler kazandırıyor. Okul idarecileri ve öğretmenler tarafından düzenlenen bir proje kapsamında, anaokulu bahçesinin bir bölümü sebze ve meyve yetiştiriciliği için ayrıldı.

Öğrenciler, bu alanda patates, soğan, roka ve dereotu gibi sebzelerin yetiştirilmesi sürecine katılıyorlar. Derslerin ve sosyal etkinliklerin dışında zamanlarını bu bahçede geçiren öğrenciler, çapalama ve sulama gibi temel tarım faaliyetlerini öğreniyorlar. Bu uygulama sayesinde öğrencilere sadece sebze yetiştiriciliği değil, aynı zamanda doğaya olan sevgi ve saygı da aşılanıyor.

Son Haberler
Feyyaz Uçar'dan Beşiktaşlıları kahreden haber Spor
Feyyaz Uçar'dan Beşiktaşlıları kahreden haber
Halim Okta: Maçın kontrolü bizdeydi Spor
Halim Okta: Maçın kontrolü bizdeydi
AKP’li Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime ceza! Gündem
AKP’li Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime ceza!
Verileri doğru okumazsak, krizden çıkamayız Yazarlar
Verileri doğru okumazsak, krizden çıkamayız
Özgür ve özel siyaset Yazarlar
Özgür ve özel siyaset
Yeni müfredat meselesi Yazarlar
Yeni müfredat meselesi
CHP’nin ne olacak hâli? Yazarlar
CHP’nin ne olacak hâli?