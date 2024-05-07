Anaokulu öğrencileri 'çiftçilik' yapıyor

Batman'da bulunan 16 Mayıs Anaokulu, öğrencilerine sadece sınıf içinde değil, aynı zamanda bahçesinde de pratik beceriler kazandırıyor. Okul idarecileri ve öğretmenler tarafından düzenlenen bir proje kapsamında, anaokulu bahçesinin bir bölümü sebze ve meyve yetiştiriciliği için ayrıldı.

Öğrenciler, bu alanda patates, soğan, roka ve dereotu gibi sebzelerin yetiştirilmesi sürecine katılıyorlar. Derslerin ve sosyal etkinliklerin dışında zamanlarını bu bahçede geçiren öğrenciler, çapalama ve sulama gibi temel tarım faaliyetlerini öğreniyorlar. Bu uygulama sayesinde öğrencilere sadece sebze yetiştiriciliği değil, aynı zamanda doğaya olan sevgi ve saygı da aşılanıyor.