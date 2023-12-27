Anasından doğduğuna pişman etmek deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Anasından doğduğuna pişman etmek deyimi ne anlama geliyor?
Anasından doğduğuna pişman etmek deyimi ne anlama gelir? Anasından doğduğuna pişman etmek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Anasından doğduğuna pişman etmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin, karşısındaki kişiye yaptığı eziyetler doğrultusunda ona 'hayatı zindan etmek' anlamında kullanılan bir deyimdir.

Kişi, kendisine zorbalık yapan kişi yüzünden hayattan zevk almamaya başlar.

Söylenen ve yapılan şeylerle kişinin bezdirilmesi ve onun çok üzülmesi anlamında kullanılan bir deyimdir.

ANASINDAN DOĞDUĞUNA PİŞMAN ETMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Hata yapınca komutan kaç kilometre yol yürüttü, anamızdan doğduğumuza pişman etti.

Sen misin eşin arabadan inerken kapısını açmayan, bir hafta trip atıp anamdan doğduğuma pişman etti.

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