Futbolun efsanesi yoğun bakımda

Kaynak: Haber Merkezi
Futbolun efsanesi yoğun bakımda
Eski Gençlerbirliği ve Nijerya milli takımı oyuncusu, aynı zamanda futbol federasyonu başkanı olan Tijani Babangida, ciddi bir trafik kazası sonucu ağır yaralandı.

Ajax'ta beş sezon boyunca forma giyerek dünya çapında tanınan ve 1998 Dünya Kupası'ndaki performansıyla övgü toplayan Babangida, Barcelona'nın altyapısında forma giyen kardeşi Ibrahim ile Nijerya'da Kaduna-Zaria yolunda kaza geçirdi.

Tijani Babangida'nın futbolcu kardeşi Ibrahim, geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Tijani'nin durumu ise kritik.

Efsane futbolcunun eşi ve bir çalışanının da hayati tehlikeleri sürüyor.

Nijerya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Emmanuel Babayaro, "Federasyon Başkanımız Tijani Babangida'nın durumu çok ciddi, ağır bir trafik kazası geçirdi" şeklinde bir açıklama yaptı.

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