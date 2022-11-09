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Flaş. Anayasa Mahkemesi'nden Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin flaş karar

Anayasa Mahkemesi, Öğretmen Meslek Kanunu'nun bazı maddeleriyle ilgili yapılan itirazda, Milli Eğitim Bakanlığı ve 3 sendikanın dinlenmesine karar verdi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 18:23
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Anayasa Mahkemesi Öğretmen Meslek Kanunu'nun bazı maddeleriyle ilgili CHP'nin itirazında Milli Eğitim Bakanlığı ve 3 sendikanın dinlenmesine karar verdi

Flaş. Anayasa Mahkemesi'nden Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin flaş karar
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Anayasa Mahkemesi, CHP’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin davada Milli Eğitim Bakanlığı ve 3 sendikanın dinlenmesine karar verdi.

Yüksek Mahkeme, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle CHP'nin başvurusunu, Genel Kurul gündemine aldı.

Kanuna ilişkin iptal istemini ele alan Yüksek Mahkeme, Milli Eğitim Bakanlığı ile en yüksek üyeye sahip 3 sendikanın açıklamalarını sözlü olarak dinlemeye karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Bakanlığın ve sendikaların açıklamalarını dinledikten sonra belirlenecek bir günde kanunun iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.

İptali istenen maddeler arasında, mesleğin aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, aday öğretmenlik ve aday öğretmenliğe atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümler yer alıyor.

İlk kez gerçekleştirilecek Öğretmenlik Kariyer Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

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Ali
9.11.2022 19:05
Hükumete oy vermez öğretmenler  
 
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