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  • Kopya çeken öğrencinin ağabeyleri sınıfta öğretmeni darbetti. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

Kopya çeken öğrencinin ağabeyleri sınıfta öğretmeni darbetti. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki ortaokulda bir öğretmen, iddiaya göre kopya çektiği gerekçesiyle okul idaresine gönderdiği öğrencinin iki ağabeyi tarafından sınıfta darbedildi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 18:21
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Şırnak'ta kopya çeken öğrencinin ağabeyleri sınıfta öğretmeni darbetti

Kopya çeken öğrencinin ağabeyleri sınıfta öğretmeni darbetti. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
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İddiaya göre, dün Cumhuriyet Ortaokulunda öğretmen M.K. sınavda kopya çeken bir öğrenciyi okul yönetimi ve ailesine bildirdi. Okula gelen öğrencinin ağabeyleri Ş.B. ve A.B. sınıfa girerek, öğretmen M.K'yi darbetti.

Öğretmen M.K. kendisini darbedenler hakkında şikayetçi oldu.

Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 kişinin sınıfa girmesi, sonra koridorda yaşanan arbede ve 2 kişinin diğer öğretmenler tarafından okuldan çıkarılması yer alıyor.

“TOPLUMUN GELECEĞİNİ KARARTMALARINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Eğitim Bir-Sen Şırnak Şubesince, Cumhuriyet Ortaokulu önünde açıklama yapıldı.

Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, açıklamada, dünkü olayı kınamak ve şiddete uğrayan meslektaşlarının yanında olduklarını belirtmek için toplandıklarını söyledi.

Eğitimciye yapılan saldırıyı topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırı olarak gördüklerini kaydeden Çatı, şöyle konuştu:

"Gözü dönmüş saldırganların umudu yaralamalarına ve toplumun geleceğini karartmalarına asla izin vermeyeceğiz. Bu saldırganlara karşı toplum ve ülke olarak önlem almak zorundayız. Öğretmenlerin hayatına kasteden bu saldırılara karşı önleyici ve caydırıcı tedbirler hayata geçirilmelidir. Okullarda güvenlik önlemleri artırılmalı, bu tür saldırılara karışanların kamu hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik kısıtlamalar getirilmelidir."

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e
10.11.2022 19:12
benim oğlum çekse ben oğluma kızarım işte aile terbiyesi bu olmalı  
 
Metin
10.11.2022 18:56
Devletimiz bu magandalara gerekli cezayı vererek öğretmenlerinin yanında olduğunu gösterecektir.  
 
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