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Bakan Özer'den kariyer sınavını eleştiren öğretmenlere: Troller...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu eleştiren öğretmenleri ve sendikaları "troller" diyerek hedef aldı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 00:23
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Bakan Özer'den kariyer sınavını eleştiren öğretmenlere: Troller...

Bakan Özer'den kariyer sınavını eleştiren öğretmenlere: Troller...
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Milli Eğitim Bakanlığı, Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) tanıtım toplantısında konuşan, Bakan Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu eleştiren öğretmenleri ve sendikaları hedef alarak, "Siyasi boykot çağrıları oldu. Şu oldu, bu oldu. Troller devreye girdi. Algı operasyonları çekildi" dedi.

Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu 60 yıllık bir hayal. Buradaki amacımız şuydu, bu kanun sadece bir başlangıçtı. Sonra inanılmaz bir manipülasyon ortaya çıktı. Özellikle uzman ve başöğretmenlikle ilgili sınavlarla ilgili. Artık onların teferruatına girmiyorum. Siyasi boykot çağrıları oldu. Şu oldu, bu oldu. Troller devreye girdi. Sanki Mili Eğitim Bakanlığı, öğretmenin itibarine dokunuyormuş gibi algı operasyonları çekildi, ‘Niye sınava tabi oluyor?’ şeklinde. Ama bir şey unutuldu. Zaman geçer, geriye nerede tavır aldığınız kalır. Hakikatin yanında mı tavır alıyorsunuz yoksa kopartılan toz bulutunun içerisinde başka operasyonlar mı yapamaya çalışıyorsunuz?"

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Adalet
14.10.2022 00:34
Kendisinin üslubu da bir eğitimci ye hiç yakışmıyor  
 
Türkçü Mehmet Aydın
14.10.2022 00:29
Akp'nin Milli Eğitim Bakanı'nda azıcık şeref varsa o öğretmenlerden özür dileyecek.  
 
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