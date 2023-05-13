Anayasa Mahkemesi’nden Cemal Kaşıkçı kararı

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Anayasa Mahkemesi (AYM), Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2018 yılında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devrine ilişkin Kaşıkçı’nın nişanlısı tarafından yapılan bireysel başvuruyu reddetti.

Yüksek Mahkeme, bu kararı yaşam hakkının ihlali iddiasının usuli boyutunu incelerken verdi. AYM, davanın bir başka ülke mahkemesine devri kararının kanun hükmüne dayanması nedeniyle başvuruyu reddetti. Karar henüz resmi olarak duyurulmadı ve gerekçesi yazılmadı.

NİŞANLISI BAŞVURDU

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2018 yılında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin dava, Adalet Bakanlığı’nın “olumlu” görüşü üzerine geçen Nisan ayında Suudi Arabistan’a devredilmişti. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu kararına karşı yapılan itirazlar da reddedilmişti.

Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, davanın Suudi Arabistan’a devredilmesine ilişkin kararı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşımıştı. AYM’ye bireysel başvuruda bulunan Cengiz, “adil yargılama, hak arama, etkili başvuru ve mahkemeye erişim” hakları ile “eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı, yaşam haklarının” ihlal edildiğini belirterek, devir kararının kaldırılmasını ve yargılamanın yenilenmesini talep etmişti. Başvuru dilekçesinde, “Müvekkilin nişanlısı ülkemiz topraklarında öldürülmüş, katilleri ise bizzat azmettirene teslim edilmiştir” denilmişti.