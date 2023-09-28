Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV kararı

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine ek MTV'yi esastan görüştü. Yüksek mahkeme ek MTV'nin iptali istemini oybirliği ile reddetti.

Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV kararı

Anayasa Mahkemesi'nin, 2023 yılında bir kereye mahsus alınacak ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) iptaline ilişkin talebi reddetti.

Haziran ayında Meclis'te kabul edilen torba yasa teklifi ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla, 2023’te bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi iki defa ödenmesine kararlaştırılmıştı.

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, araç sahiplerinin 2023 yılında ödeyecekleri vergi kadar olacak. Bu ilave vergi, 2023’e mahsus olacak ve bir defa alınacak.

CHP, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 6 Eylül’e kadar uzatılan ek MTV’nin ilk taksidinin ödemeleri yapılırken Anayasa Mahkemesi iptal istemini görüştü ve CHP’nin iptal başvurusunu oybirliği ile reddetti.

Öne Çıkanlar
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Son Haberler
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı Güncel
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul'u sağanak vurdu. İkitelli'de arabalar suda böyle yüzdü Güncel
İstanbul'u sağanak vurdu. İkitelli'de arabalar suda böyle yüzdü
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı Güncel
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı
Türkiye genelinde araçlarda ‘ışık donanımları’ denetimi Güncel
Türkiye genelinde araçlarda ‘ışık donanımları’ denetimi
Son dakika... Elektrik zammı belli oldu Güncel
Son dakika... Elektrik zammı belli oldu
İlhan Palut'un Fenerbahçe planı belli oldu Spor
İlhan Palut'un Fenerbahçe planı belli oldu