Ancelotti'ten flaş Arda Güler yorumu: 18 yaşında bir uzaylı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığı ile ilgili açıklama yaparken, çarpıcı bir de ifade kullandı.

Ancelotti'ten flaş Arda Güler yorumu: 18 yaşında bir uzaylı

Editör: Hamza Özalkuş

Real Madrid, ABD'deki hazırlık kampında oynadığı son maçta Juventus'a 3-1 yenildi.

İspanyol ekibinin golünü Vinicius atarken, Juventus'un golleri ise Moise Kean, Timothy Weah ve Dusan Vlahovic'ten geldi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplayan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.

Ancelotti "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz" dedi.

İtalyan teknik adam bir başka soruya da "Arda Güler'in yeteneğini çok beğeniyorum. O 18 yaşındaki bir uzaylı" cevabını verdi.

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