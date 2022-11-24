Ancelotti Kanada taraftarı oldu

İtalya milli takımının Katar 2022 Dünya Kupası'na katılamamasının ardından Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti,Kanada'yı desteklemeyi seçti.

İtalyan radyosuna konuşan Ancelotti, "Kanada uzun yıllardır kupada yok ve benim ikinci evim. Dünya Kupası'nda onları desteklemek için tezahürat yapacağım" dedi.