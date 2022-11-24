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Dolu gösterilen statlarda tribünler neden boş? Financial Times sordu

Katar'ın Dünya Kupası stadyumları ne kadar büyük? Cevap, düşündüğünüzden daha karmaşık...

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 11:57
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Financial Times sordu. Dolu gösterilen statlarda tribünler neden boş?

Dolu gösterilen statlarda tribünler neden boş? Financial Times sordu
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Yedisi yepyeni olan sekiz sahanın her birinin resmi kılavuzu, yer kapasitesinin ayrıntılarını veriyor. Örneğin Al Bayt'ın 60.000 hayranı tutabileceği söyleniyor. Böylece, açılış maçında stadyum spikeri katılımı - 67, 372 - selamladığında, bazıları kafalarını kaşımaya başladı. Trend ertesi gün devam etti ve Senegal - Hollanda, Al Thumama stadyumunda yayınlanan maksimum 40.000'e kıyasla görünüşe göre 41.721'i çekiyor.

Peki neler oluyor? Organizatörler, medya ve sponsorların beklenenden daha az alana ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Resmi kılavuzdaki rakamlar, gazeteciler ve yöneticiler için ayrılan alanlar gerçek toplamdan çıkarıldıktan sonra sunulan minimum koltuk sayısıdır. Medya ve sponsorlar beklendiği kadar çok koltuk almadığı için kapasiteler arttı.

FIFA o zamandan beri resmi kapasite rakamlarını güncelledi ve her bir mekanın toplamı yüzde 10'dan fazla arttı. FIFA ve Katarlı organizatörlerin henüz yanıtlayamadığı bir soru, resmi katılım rakamlarının sahadaki gerçeklerle neden bu kadar çeliştiği: Buradaki bazı ilk maçlarda binlerce boş koltuk vardı. Boş koltuklar, geçmiş Dünya Kupalarının bir özelliğiydi - biletler satılmadığı için Rusya'da da vardı. Ancak bu kez resmi katılım rakamları görsel kanıtlardan daha yüksek olduğundan, sorun satılmayan biletlerden ziyade kullanılmayan biletler gibi görünüyor. Katar'da, kullanılmayan programlardan bazıları atlamaya karar veren sponsorlar olacak.

Biletler aynı zamanda yerel Katarlıların elinde olacak, bazıları kendi takımlarının açılış günündeki yenilgisinden sonra futbolu görmezden gelmeye karar vermiş olabilir.   Hepsi birlikte ele alındığında, en azından turnuvanın açılış haftasında, genel olarak sönük bir coşku hissine işaret ediyor. Ama Fifa'nın endişelenmesine gerek yok. Pazar günü, futbolun yönetim organı, Katar 2022 Dünya Kupası gelirinin, büyük ölçüde Katar şirketleriyle yapılan kazançlı sponsorluk anlaşmaları sayesinde, Rusya 2018'e kıyasla 1 milyar dolardan fazla artarak 7,5 milyar dolar olacağını duyurdu. Ödemek, ortaya çıkmaktan daha önemlidir.

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