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Luka Modric için Ancelotti'den flaş açıklama. Takımdan ayrılıyor mu

Sezon sonu takımı ile sözleşmesi biten Luka Modric için Ancelotti'den çarpıcı açıklama geldi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 17:20
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Ancelotti Luka Modric'in geleceği hakkında konuştu

Luka Modric için Ancelotti'den flaş açıklama. Takımdan ayrılıyor mu
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Real Madrid ile son 10 yılda aldığı kupalara ve bireysel ödüllere hayır demeyen Luka Modirc'in, Real Madrid ile bağı sezon sonu yeni sözleşme imzalanmadığı takdirde kopabilir. 

PROBLEM DEĞİL
Kulüple yeni sözleşme için görüşmelerini sürdüren 37 yaşındaki tecrübeli Hırvat orta saha, kulüpte kalmak istiyor.
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Luka Modric hakkında açıklamalarda bulundu. Kararı oyuncuya bıraktığını ifade eden Ancelotti "Modric yapması gerektiğini düşündüğü şeyi yapacak. O kulüple konuşuyor. Benim için veya Luka için sorun değil. En uygun kararı o verecektir. Problem değil" dedi.

PERFORMANSINDAN ÖDÜN VERMİYOR
Geçen sezonu Şampiyonlar Ligi ile kapatan Luka Modric, bu sezon 34 maça çıktı. 6 gol ve 5 asist üretti.

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