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Real Madrid'de flaş Ancelotti gelişmesi

Geçen sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile kapatan Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 21:03
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Ancelotti Real Madrid'de kalıyor mu

Real Madrid'de flaş Ancelotti gelişmesi
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Real Madrid, bu yıl kupa gelmezse Carlo Ancelotti ile yollarını ayırabilir.

İSTEKLERİ YERİNE GETİRİLMEDİ
The Athletic'te yer alan habere göre, Ancelotti, yaz aylarında kadrounun güçlendirilmesi gerektiğini yönetime iletti.
Ancak Real Madrid yönetimi aynı düşüncede olmadı ve büyük bir transfer yapılmadı.
Ancelotti'nin, kulübün bu hareketinin kendi pozisyonunun tehlikeye attığını hissettiği ve kupa gelmezse sezon sonundaki ayrılık düşüncesinden de haberinin olduğu aktarıldı.
BARCELONA'NIN ARKASINDA YER ALIYOR
Real Madrid, İspanya Süper Kupa'da Barcelona'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu.
Ezeli rakibine Kral Kupası yarı final ilk maçında 1-0 kaybeden Madrid, ligde ise Barcelona'nın 9 puan gerisinde yer alıyor.
2024 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında ise deplasmanda Liverpool'u 5-2 mağlup etti.
Ancelotti'nin, Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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