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Real Madrid Barcelona'ya gözdağı verdi. Ancelotti tribünleri ateşledi

İspanya La Liga'nın 22. haftasında lig ikincisi Real Madrid, orta sıralardan yukarılara tırmanma mücadelesi veren Osasuna'ya konuk oldu. Real Madrid, zorlu engeli 78. dakikada Valverde ve 90+2'de Asensio'nun kaydettiği gollerle aşmayı bildi. Ossasuna Real Madrid maçında öne çıkan detayı Fatih Saboviç yazdı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 01:05
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Ancelotti tribünleri ateşledi. Real Madrid Barcelona'ya gözdağı verdi

Real Madrid Barcelona'ya gözdağı verdi. Ancelotti tribünleri ateşledi
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İspanya Ligi'nde günün zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelesinde Osasuna, tribünlerin tamamen dolu olduğu karşılaşmada Real Madrid'i ağırladı. Ateşli Osasuna taraftarının önünde maça Real Madrid baskılı ve hızlı başlasa da ev sahibi, rakibini sert bir oyunla ve sert müdahalelerle yıldırmaya çalıştı.

VINICIUS JR. İLE TEHLİKE YARATTILAR
Maçın 10. dakikasında Real Madrid gole çok yaklaştı. Sol kanattan hareketlenen Vinicius Jr. rakip defansın hatasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Osasuna kalecisi gole izin vermedi. Karşılaşmada ilk net pozisyon buydu. Osasuna 15'te üst üste fırsatlarla gole çok yaklaştı ama ağları sarsmayı başaramadı.

OSASUNA BİTERKEN VURUYORDU
Devrenin kalan dakikaları Osasuna ataklarıyla şekillendi ancak ev sahibi skor üretemedi. Real Madrid, Vinius Jr'ın bulunduğu kanat ve duran toplardan etkili olmaya çalıştı. Özellikle 43'te Budimir çok büyük bir tehlike yarattı. Ancak vuruşu Real Madrid kalesinin hemen yanından az farkla auta gitti.

ANCELOTTI TRİBÜNLERİ KIZDIRDI
Devre 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Hakem kararları nedeniyle Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti devre bitimi maçın hakemleriyle tartıştı. Bu da tribünlerin tepkilerine yol açtı. İkinci yarıya daha istekli başlayan taraf Osasuna olsa da Real Madrid deneyimini konuşturacaktı.

VALVERDE AÇILIŞI YAPTI
Golsüz geçilen dakikaların ardından günün formda olan ve müdahaleleriyle fark yaratan ismi Valverde, 78. dakikada Osasuna ağlarını sarstı: 0-1. Kalan dakikalarda Osasuna takım hâlinde baskı uygulamak isterken geride açıklar verecek ve âdeta Real Madrid'in ekmeğine yağ sürecekti.

ASENSIO SON NOKTAYI KOYDU
Kronometreler 89. dakikayı gösterirken takımının maçtaki en etkili oyuncularından biri olan Vinicius Junior ağları sarsmasına rağmen gol VAR'dan dönüp iptal edildi. Ancak skoru belirleyen isim 90+2'de yine Real Madrid'den Asensio olacaktı. Osasuna defansının hatasında rakip defansın arkasına sarkan Asensio, takımının ikinci golünü atarak 3 puanı Madrid ekibinin hanesine yazdırdı.

HAFTAYA RAKİP ATLETICO MADRİD
Ligde geçen hafta Elche'yi 4-0 yenen Real Madrid, Osasuna'yı da devirerek galibiyet serisini 2 maça çıkardı. Ancelotti'nin öğrencileri gelecek hafta sahasında ezeli rakibi Atletico Madrid'i ağırlayacak.

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