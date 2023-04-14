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Carlo Ancelotti geleceği ile ilgili konuştu

Real Madrid'in başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti, ayrlık iddialarına yanıt verdi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 19:05
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Ancelotti'den flaş açıklamalar

Carlo Ancelotti geleceği ile ilgili konuştu
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Real Madrid Teknik direktörü Carlo Ancelotti, Real Madrid'deki geleceği ile alakalı konuştu.

"KALMAMI İSTİYOR"
"Florentino Perez, Real Madrid'de kalmanızı istiyor mu?" sorusuna Carlo Ancelotti, "Sanırım o da kalmamı istiyor çünkü bana her zaman büyük bir sevgi gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. Gelecek sezon da burada olacağımdan ve sözleşmeye saygı duyacağımızdan eminim." dedi.

"KENDİMİ ÇOK RAHAT HİSSEDİYORUM"
Real Madrid'de kendini rahat hissettiğini söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Söyleyecek pek bir şey yok. Burada beni ne kadar sevdikleri çok kez gösterdiler. Real Madrid'de kendimi çok rahat hissediyorum." ifadelerini kullandı.

TALİPLERİ ARTMIŞTI
İtalyan teknik adamın Madrid ile olan mevcut sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Daha önce Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçebileceği iddialarının yanında Chelsea'nin de İtalyan çalıştırıcıyı takımın başına getirmek için girişimlerde bulunduğu öne sürülmüştü.

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