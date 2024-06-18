Ancelotti'nin Arda'ya attığı mesaj ortaya çıktı. Bakın ne söylemiş

Kaynak: Haber Merkezi
Ancelotti'nin Arda'ya attığı mesaj ortaya çıktı. Bakın ne söylemiş

Arda Güler, Real Madrid'deki hocası Carlo Ancelotti'den, Gürcistan maçı öncesi mesaj aldığını açıkladı.

Gürcistan maçının kahramanı Arda Güler, 3-1'lik galibiyetin ardından flaş bir itirafta bulundu.

Karşılaşmanın en ini oyuncusu seçilen 19 yaşındaki genç yetenek, attığı golün hayalini kurduğunu ve inanılmaz hisler içerisinde olduğunu vurguladı.

Arda Güler, Real Madrid'den hocası Carlo Ancelotti'nin kendisine mesaj attığını dile getirip, "Ancelotti hocamız maçtan önce bana mesaj attı, başarılar diledi. Real Madrid'in desteği de beni çok motive ediyor. Buradaki herkesin hakkını vermek gerekiyor. İnanılmaz bir atmosfer vardı" yorumunu yaptı.

İlgili Haberler
Samet Akaydin'in kalbi durdu
Vincenzo Montella aldığı hediyeyle mest oldu. Flaş Arda Güler detayı
Fatih Terim Arda Güler çaresizliğini açıkladı
Milli yüzücü Ertan Avrupa üçüncüsü oldu
Milli yüzücü Ertan Avrupa üçüncüsü oldu
Son Haberler
Annesinden ayrılacağını fark etti gözyaşlarına boğuldu Video
Annesinden ayrılacağını fark etti gözyaşlarına boğuldu
Çakmağını unutan sigara tiryakisinin tarladaki çaresizliği Video
Çakmağını unutan sigara tiryakisinin tarladaki çaresizliği
Arda Güler'in paylaşımına Bellingham'dan olay yorum. Binlerce beğeni aldı Spor
Arda Güler'in paylaşımına Bellingham'dan olay yorum. Binlerce beğeni aldı
Küçük çocuğun duygusal şarkıya tepkisi viral oldu! Video
Küçük çocuğun duygusal şarkıya tepkisi viral oldu!
Türkler Dortmund'u inletti. Galibiyet işte böyle kutlandı Spor
Türkler Dortmund'u inletti. Galibiyet işte böyle kutlandı
Hakan Çalhanoğlu şaşırttı Spor
Hakan Çalhanoğlu şaşırttı
Yeni Nissan Qashqai savaş kostümünü giydi geliyor. İşte Türkiye'ye geleceği tarih Otomotiv
Yeni Nissan Qashqai savaş kostümünü giydi geliyor. İşte Türkiye'ye geleceği tarih