Ancelotti'nin Arda'ya attığı mesaj ortaya çıktı. Bakın ne söylemiş

Gürcistan maçının kahramanı Arda Güler, 3-1'lik galibiyetin ardından flaş bir itirafta bulundu.

Karşılaşmanın en ini oyuncusu seçilen 19 yaşındaki genç yetenek, attığı golün hayalini kurduğunu ve inanılmaz hisler içerisinde olduğunu vurguladı.

Arda Güler, Real Madrid'den hocası Carlo Ancelotti'nin kendisine mesaj attığını dile getirip, "Ancelotti hocamız maçtan önce bana mesaj attı, başarılar diledi. Real Madrid'in desteği de beni çok motive ediyor. Buradaki herkesin hakkını vermek gerekiyor. İnanılmaz bir atmosfer vardı" yorumunu yaptı.