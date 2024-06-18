Vincenzo Montella aldığı hediyeyle mest oldu. Flaş Arda Güler detayı

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Vincenzo Montella aldığı hediyeyle mest oldu. Flaş Arda Güler detayı

A Milli Takım'ın teknik patronu Vincenzo Montella, 50. doğum gününde gelen Gürcistan galibiyetinin ardından flaş açıklamalar yaptı.

Gürcistan karşısında 3-1 kazanan A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçında galip geldi. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella galibiyetin ardından çok mutluydu.

İşte İtalyan çalıştırıcının o sözleri:

"Çok mutluyuz. Bugün fazlasıyla tesadüflerin birleştiği bir gündü. Bayramımız, galibiyetimiz, doğum günüm... Aldığım en iyi doğum günü hediyesi. Yaptığımız fedakarlıkların karşılığı bir galibiyet oldu. Şu an keyifliyiz. Yarından itibaren diğer maça konsantre olmalıyız."

"Tüm Türk milletine bu galibiyet armağan olsun. Sonrasında Enes ve Ozan'a armağan olsun, ciddi sakatlıklarla evde kalmak zorunda kaldılar. Türk milleti bizi güçlü kılıyor, böyle devam etsin lütfen."

"Çok detaylı bakmamız gerekiyor. İlk 30 dakika çok hızlıydık, aksiyonlarımız vardı. Golle sonuçlandı ama gole bakınca Ferdi ortalıyor, Mert bitiriyor. İki bekimizle golü attık. Sonrasında Arda'nın, Kerem'in golleri muhteşem. Çok mutluyuz. Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi bu galibiyet oldu."

Bu arada Vincenzo Montella, attığı golün ardından oyundan aldığı Arda Güler'i alnından öptü. Bu anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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