Fatih Tekke istiyordu! Trabzonspor 19'luk yıldızı şehre getirdi

Orta sahaya yapacağı takviye için uzun zamandır çalışmalarını sürdüren Trabzonspor mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, anlaşma sağladığı Fransa Ligue 2 takımı Bastia'nın 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai'yi sabaha karşı Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor genç futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Ouali'nin kulübü Bastia'ya ise bonservis bedeli olarak 5 milyon euro artı bonuslar ödenecek.

"ÇOK MUTLUYUM"

Havalimanında açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor’a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirterek, “Öncelikle buraya gelenlere teşekkür ediyorum. Trabzonspor’a katıldığım için çok mutluyum. Burası coşkusu ve arzusu olan büyük bir kulüp. Trabzonspor’a katıldığım için çok mutlu olduğumu yinelemek istiyorum. Buraya büyük bir kararlılık ve azimle geldim. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Takımıma maksimum seviyede yardımcı olmaya çalışacağım. Lokomotif gibi oynayan ve risk almaktan korkmayan bir oyuncuyum. Genç bir ekip oluşuyor ve ben de bunun bir parçası olacağım. Takımıma yardımcı olarak potansiyelimi göstermek istiyorum. Transfer teklifi ile çok mutlu oldum. Trabzonspor bu ülkenin büyük bir takımı ve ben de bunun farkındayım. Didier Zokora, Fildişi Sahili’nde iz bırakan bir futbolcu ve ben de onun oynadığı bir kulüpte oynayacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum.” ifadelerini kullandI.

