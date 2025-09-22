Anderson Talisca sınıfta kaldı! İstatistikleri gören inanamadı

Domenico Tedesco'nun Kasımpaşa maçınta tek santrfor olarak sahaya sürdüğü Anderson Talisca, kariyerindeki en etkisiz maçlarından birini oynadı. Tecrübeli isim performansıyla büyük tepki görürken, maç sonu istatistik kağıdında yazan veriler de ortaya çıktı.

ANDERSON TALISCA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Brezilyalı futbolcu, mücadeleyi 0 şut ve 0 rakip ceza sahasında topla buluşma ile tamamladı. 8 kez ikili mücadeleye giren ve bunların 2’sini kazanan Talisca, takım arkadaşlarına da şut pası veremedi ve 59. dakikada oyundan alındı.

Talisca'nın yanı sıra Fenerbahçeli diğer futbolculara gol yollarında yokları oynarken 45. dakikada 10 kişi kalan Kasımpaşa 2’si isabetli 17 şut ile gol aradı. Sarı-lacivertliler ise ikisi isabetli 9 şut atabildi.

