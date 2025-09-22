Anderson Talisca sınıfta kaldı! İstatistikleri gören inanamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Anderson Talisca sınıfta kaldı! İstatistikleri gören inanamadı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler adına sahanın belki de en etkisiz ismi olan Anderson Talisca'nın mücadeledeki istatistikleri adeta ağızları açık bıraktı.

Domenico Tedesco'nun Kasımpaşa maçınta tek santrfor olarak sahaya sürdüğü Anderson Talisca, kariyerindeki en etkisiz maçlarından birini oynadı. Tecrübeli isim performansıyla büyük tepki görürken, maç sonu istatistik kağıdında yazan veriler de ortaya çıktı.

Fenerbahçeliler bile Ali Koç'a tepki gösteriyor! Bu iddia doğruysa ortalık yıkılacak: Frankfurt-Galatasaray maçı oynanırken...Fenerbahçeliler bile Ali Koç'a tepki gösteriyor! Bu iddia doğruysa ortalık yıkılacak: Frankfurt-Galatasaray maçı oynanırken...

m.jpeg

Sadettin Saran için hevesini kursağında bırakacak iddia! "3 yıl ceza verilecek"Sadettin Saran için hevesini kursağında bırakacak iddia! "3 yıl ceza verilecek"

ANDERSON TALISCA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Brezilyalı futbolcu, mücadeleyi 0 şut ve 0 rakip ceza sahasında topla buluşma ile tamamladı. 8 kez ikili mücadeleye giren ve bunların 2’sini kazanan Talisca, takım arkadaşlarına da şut pası veremedi ve 59. dakikada oyundan alındı.

Talisca'nın yanı sıra Fenerbahçeli diğer futbolculara gol yollarında yokları oynarken 45. dakikada 10 kişi kalan Kasımpaşa 2’si isabetli 17 şut ile gol aradı. Sarı-lacivertliler ise ikisi isabetli 9 şut atabildi.

Ali Koç giderayak yaptı yapacağını! Kellesini istemişti: Ferhat Gündoğdu'dan flaş kararAli Koç giderayak yaptı yapacağını! Kellesini istemişti: Ferhat Gündoğdu'dan flaş karar

Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!

Fenerbahçe'deki seçim sonrası Alex de Souza'dan flaş paylaşım!Fenerbahçe'deki seçim sonrası Alex de Souza'dan flaş paylaşım!

Portekiz Sadettin Saran'ı konuşuyor!Portekiz Sadettin Saran'ı konuşuyor!

Son Haberler
Anderson Talisca sınıfta kaldı! İstatistikleri gören inanamadı
Anderson Talisca sınıfta kaldı! İstatistikleri gören inanamadı
Erdoğan ABD’de neye uğradığını şaşırdı!
Erdoğan ABD’de neye uğradığını şaşırdı!
Bakırköy'de sapığa meydan dayağı: 16 yaşındaki kızın yardım çığlığı!
Sapığa meydan dayağı: 16 yaşındaki kızın yardım çığlığı!
İsrail katliamı sürüyor! Saldırıda çok sayıda ölü (22 Eylül 2025)
İsrail katliamı sürüyor! Saldırıda çok sayıda ölü
ZÜCDER Başkanı Burak Önder: Yüksek döviz kuru rekabeti vuruyor
ZÜCDER Başkanı Burak Önder: Yüksek döviz kuru rekabeti vuruyor