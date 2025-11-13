Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca için transfer haberleri gündeme gelmeye devam ediyor. Brezilya basını, Corinthians’ın Anderson Talisca ile ilgilendiğini öne sürdü.

ANDERSON TALISCA LİSTE BAŞINDA

Egool’de yer alan haberde; Brezilya ekibinin, FIFA yaptırımları nedeniyle kısıtlamalarla karşı karşıya kalsa da takımı güçlendirecek deneyimli oyuncuları istediği ve Anderson Talisca’nın da liste başında olduğu belirtildi. Corinthians’ın Fenerbahçe’ye henüz resmi teklifini iletmediği, ocak ayında oyuncuyla ön sözleşme yapmayı planladığı iddia edildi.