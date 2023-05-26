Android 14 Beta 2.1 yayınlandı. İşte gelen güncellemeler

Google Android 14 Beta 2.1 güncellemesi yayınlandı. Gelen güncellemeler sorunları çözer nitelikte.

Android 14 Beta 2.1 yayınlandı. İşte gelen güncellemeler

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Android 14 Beta 2.1 güncellemesi geldi.Android 14 Beta 2.1 güncellemesi tüm sorunları çözüyor.

Bu güncelleme yeni özellikler getirmesinden çok söz konusu hataları gidermekten bahsediyor.

Ayrıca güncelleme, cihaz kurulumu hakkında sorun yaşadığını bildiren Pixel sahipleri için önemli olan bir hata düzeltmesi de içeriyor. Android 14 Beta 2.1 güncellemesi UPB2.230407.019 yapı numarasıyla yer alıyor.

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Bununla birlikte güncellemeye Android Güvenlik Düzeltme Eki Seviyesi eşlik ediyor. Y

eni Android Beta güncellemesi, gerçek pil seviyesi yerine pil yüzdesini yüzde 0 olarak gösteren hatayı düzeltiyor.

Ayrıca cihazın hoparlörlerinden bazı sorunlara neden olan hatayı ortadan kaldırıyor.

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