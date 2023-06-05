Android 14 güncellemesini alacak ilk Samsung telefon açıklandı

Samsung cihazlara gelecek Android 14 güncellemesinin ilk hangi cihaza geleceği belli oldu. Hız konusunda güncellenecek olan cihazlara güncelleme Temmuz ayında gelecek.

Android 14 güncellemesini alacak ilk Samsung telefon açıklandı

Editör: Özlem KIRAL

Samsung, sürekli olarak Android güncellemelerini yenilemesi ile kullanıcıları tarafından takdir toplamaya devam ediyor. Google'ın Pixel telefonları en son Android işletim sistemi sürümlerini almak için ilk sırada yer alırken, Samsung'un telefonları ikinci sırada yer aldı.

Samsung telefonlar Pixel'lerden daha fazla işletim sistemi yükseltmesi alırken, genellikle aylık güncellemeleri ilk alan telefonlar olması ile biliniyor.

Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6'yı beklenenden de daha erken sunmayı planladığını duyurdu.

ANDROİD 14 TEMMUZ AYINDA GALAXY S23 SERİSİNE GELECEK

Geçtiğimiz ay, Samsung'un en iyi üç telefonu olan Galaxy S23 Ultra, Z Fold 4 ve Flip 4 için One UI 6'yı dâhili olarak Android 14 ile test ettiği açıklanmıştı

Galaxy S23 serisi için Android 14'ün beta sürümünü yayınlanmaya hazır olduğu bildirildi. İddialar doğru ise Samsung, ilk olarak Galaxy S23 için Temmuz ortasında ilk One UI 6 beta sürümünü kullanıma sunacak. Ayrıca kararlı sürümün Ekim ayında yayınlanacağı iddia ediliyor.

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