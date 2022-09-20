﻿Android'de bildirim sorunu çözülüyor. Sık sık bildirim alanlar için seçme olanağı geldi

Android uygulamalar yüklendikten sonra kullanıcıların canını sıkan uygulama bildirimlerini kapatmak için artık izin istmek zorunda kalacak.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; uzun zamandır bu özellik sunulmuyordu. Bunun yerine uygulamaların bildirimlerini ayarlar kısmından kapatabiliyor ya da bildirim üzerine uzun süre basılı tuttuktan sonra ‘Sessiz’e alma seçeneği sunmaktaydı.

Güncellemenin ilk olarak Android 13 ile birlikte Samsung ve Google Pixel markalı akıllı telefonlara gelmesi bekleniyor. Yeni özelliğin çıkması için beklenen tarih olarak ise 2023 yılının ortaları gösteriyor. Diğer markalar için ise bu özelliğin gelmesi biraz daha gecikebileceği ifade edildi.

Android’de uygulama bildirimlerinin varsayılan olarak açık olması sorununun çözülmesi için bir süre daha beklenecek.