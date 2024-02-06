Angelino ilk maçında sakatlandı. De Rossi öve öve bitiremedi

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Angelino ilk maçında sakatlandı. De Rossi öve öve bitiremedi
Roma'da ilk maçına çıkan Angelino sakatlanarak 58. dakikada oyundan çıktı.

Sezon başında kiralık olarak katıldığı Galatasaray’dan ayrılarak İtalyan ekibi Roma’nın yolunu tutan Angelino ilk maçına çıktı.

Roma'nın Cagliari'yi 4-0 mağlup ettiği mücadeleye ilk 11’de başlayan yıldız sol bek 58. Dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıktı.

Karşılaşmadan ardından Angelino’nun performansını yorumlayan teknik direktör De Rossi, "Sihirli bir ayağı var Sahada kaldığı sürede kendisinden etkilendim. Sakatlığıyla ilgili umarım ciddi bir şeyi yoktur" ifadelerini kullandı.

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