Galatasaray'da penaltı anlaşmazlığı. Barış Alper Yılmaz ve Tete az kalsın kavga ediyordu

Selahattin Ekrekli
Galatasaray'da penaltı anlaşmazlığı. Barış Alper Yılmaz ve Tete az kalsın kavga ediyordu
Penaltı kararı sonrası Barış Alper Yılmaz ve Tete kimin kullanacağına dair tartıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Bandırmaspor mücadele ediyor.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar 39. dakikada elle oynama gerekçesiyle penaltı kazandı.

Penaltı kararı verildiği sırada Tete elinde tutarken Barış Alper Yılmaz kulübeyi işaret ederek penaltıyı kendisinin kullanması gerektiğini söyledi.

Tete'nin itirazı üzerine ikili bir süre tartışırken top Tete'de kaldı. Yıldız futbolcu penaltıdan topu ağlarla buluştururken taraftarlar ilk kez Tete tezahüratı yaptı.

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