Angelino'dan Galatasaray'a veda gibi paylaşım. Resmi açıklama bekleniyor

Sezon başında Leipzig'den 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Angelino, Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı.

Sözleşmesinde "20 maç oynarsa opsiyon devreye girer" maddesi bulunan İspanyol futbolcuyla yolların ayrılması için yoğun çaba harcanıyor.

Şu ana kadar 19 karşılaşmada görev alan Angelino, sözleşmesindeki özel madde devreye girmesin diye bir süredir kadroya dahi alınmıyor.

İspanyol sol bek sosyal medya hesabından ayrılık iddialarını destekler nitelikte bir paylaşım yaptı.

Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarının kadrolarında yer almayan Angelino pazartesi gecesi geç saatlerde içinde çocuğunun da bulunduğu uçaktan fotoğraf paylaştı.

Galatasaray taraftarları sosyal medyada Angelino'nun yaptığı paylaşımı ayrılık olarak yorumladı.

Ayrılık kararının yakın zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.

Galatasaray forması altında 19 maçta sahaya çıkan Angelino 1 gol attı ve 1 asist yaptı.