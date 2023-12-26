İsmail Kartal'ın Arabistan sürprizi Galatasaray'ı şaşkına çevirecek. Fatih Saboviç ortaya çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Kartal'ın Arabistan sürprizi Galatasaray'ı şaşkına çevirecek. Fatih Saboviç ortaya çıkardı
Süper Lig’de tatsız geçen derbi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray ile Riyad’da oynanacak Süper Kupa maçında sürpriz bir sisteme geçiş yapabilir.

Kadıköy’de Galatasaray’ı ağırladığı derbiden 0-0’lık skorla ayrılıp 1 puana razı olan Fenerbahçe’nin sergilediği performans çok takdir toplamadı.

Süper Lig’de zirvede eşit puanla maça gelen iki ekip aynı şekilde ayrıldı. Mücadelede Fenerbahçe isabetli şut çekemezken, Galatasaray ise yalnızca 1 isabetli şut çekti.

Şimdi gözler Suudi Arabistan’da iki takımın oynayacağı Süper Kupa derbisine çevrildi.

İKİLİ FORVET FİKRİ VAR…
Derbi sonrasında, "Kupa tek maç üzerinden oynanacak ve kupadaki stratejimiz farkı olacak" diyen tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın savunmasını aşmak için çift forvetle sahaya çıkmanın planlarını yapıyor.

Dünden itibaren hummalı bir çalışmaya giren Kartal, özel bir sistem üzerinde duruyor. Fred ve İsmail'le orta alanı kontrol edecek olan Kartal’ın, Dzeko ile Batshuayi'yi aynı anda sahaya sürebileceği belirtiliyor.

İlgili Haberler
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka Galatasaray Fenerbahçe derbisinde kimsenin bilmediğini açıkladı
Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Cuma gününü beklemeye gerek kalmadı yapay zeka Süper Kupa şampiyonunu şimdiden ilan etti
Derbinin favorisi belli oldu!
TFF açıkladı. İşte 2024'te FIFA kokartı takacak hakemler. Flaş isimler liste dışı kaldı
Sahadaki en güzel şey Beşiktaş'ın yeni formasıydı. Beşiktaş'ın yeni forması ne zaman satışa çıkacak?
Son Haberler
Türkiye’nin gönderdiği zırhlı araçlar terör örgütünün eline geçti. Büyük iddia Gündem
Türkiye’nin gönderdiği zırhlı araçlar terör örgütünün eline geçti. Büyük iddia
Kamyonun çarptığı moto kurye hayatını kaybetti Gündem
Kamyonun çarptığı moto kurye hayatını kaybetti
Rusya Belarus'a nükleer silah sevkiyatını tamamladı Dünya
Rusya Belarus'a nükleer silah sevkiyatını tamamladı
Ölümle dans ecel terleri döktürdü. Eli kaysa paramparça olacaktı, kafasını peş peşe kaputa vurdu Yaşam
Ölümle dans ecel terleri döktürdü. Eli kaysa paramparça olacaktı, kafasını peş peşe kaputa vurdu
Süleyman Soylu ile Nureddin Nebati Meclis'te el ele dolaştı Gündem
Süleyman Soylu ile Nureddin Nebati Meclis'te el ele dolaştı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluyla ilgili açıklama Gündem
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluyla ilgili açıklama
Gecekondu cayır cayır yandı Gündem
Gecekondu cayır cayır yandı