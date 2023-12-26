İsmail Kartal'ın Arabistan sürprizi Galatasaray'ı şaşkına çevirecek. Fatih Saboviç ortaya çıkardı

Kadıköy’de Galatasaray’ı ağırladığı derbiden 0-0’lık skorla ayrılıp 1 puana razı olan Fenerbahçe’nin sergilediği performans çok takdir toplamadı.

Süper Lig’de zirvede eşit puanla maça gelen iki ekip aynı şekilde ayrıldı. Mücadelede Fenerbahçe isabetli şut çekemezken, Galatasaray ise yalnızca 1 isabetli şut çekti.

Şimdi gözler Suudi Arabistan’da iki takımın oynayacağı Süper Kupa derbisine çevrildi.

İKİLİ FORVET FİKRİ VAR…

Derbi sonrasında, "Kupa tek maç üzerinden oynanacak ve kupadaki stratejimiz farkı olacak" diyen tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın savunmasını aşmak için çift forvetle sahaya çıkmanın planlarını yapıyor.

Dünden itibaren hummalı bir çalışmaya giren Kartal, özel bir sistem üzerinde duruyor. Fred ve İsmail'le orta alanı kontrol edecek olan Kartal’ın, Dzeko ile Batshuayi'yi aynı anda sahaya sürebileceği belirtiliyor.