Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Cuma gününü beklemeye gerek kalmadı yapay zeka Süper Kupa şampiyonunu şimdiden ilan etti

Süper Lig'deki derbi heyecanı geride kaldı, gözler Süper Kupa'daki dev randevuya çevrildi. Cumhuriyetimizin 100. yılında Futbol Federasyonu'nun anlamsız kararıyla Suudi Arabistan'da oynanacak 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te başlayacak mücadeleye Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Ligdeki kapışma tatsız, tuzsuz geçmişti. Galatasaray bir isabetli şut çekerken, Fenerbahçe kaleyi bulamamıştı.

Cuma günkü mücadele için yine beklenti yüksek. Bu kez takımların gerçek futbolunu sergilemesi, derbiye yakışır bir futbol olması isteniyor.

Peki Fenerbahçe Galatasaray maçının sonucu ne olacak?

Yapay zekaya "Fenerbahçe-Galatasaray maçının sonucu ne olur?" diye sorduk, flaş bir cevap geldi.

Google'ın yapay zeka yazılımı Bard, son derece ilginç bir skorla maçın senaryosunu verdi.

Bard; dev karşılaşmanın gollü geçmesini ön gördü.

Zorlu mücadelenin normal süre ve uzatmaları 2-2 berabere bitecek, seri penaltı atışlarına geçilecek.

Bard'a göre son Süper Lig şampiyonu Galatasaray, seri penaltı atışları sonrası son Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'yi mağlup edecek ve Süper Kupa'yı müzesine götürecek.