Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kasası Süper Kupa maçıyla dolup taşacak!

Ronaldo, Neymar, Benzema gibi yıldızları transfer ederek büyük gündem yaratan Suudi Arabistan, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını da bu anlamda önemli bir fırsat olarak görüyor. Riyad’da yapılacak mücadele için büyük bir bütçe ayıran Arabistan, iki kulübe toplam 108 milyon TL para ödülü verecek. Kupayı kazanacak takım 65 milyon TL, finalist 43 milyon TL ödülün sahibi olacak.

Ayrıca takımların tüm masrafları da karşılanacak.

İSPANYA VE İTALYA DA ORADA OYNUYOR

Suudi Arabistan, senelerdir İspanya İle İtalya Süper Kupası maçlarına da ev sahipliği yapıyor ve katılan kulüplere yüksek para ödülleri veriyor. 2021 yılından beri bu ülkede düzenlenen İspanya Süper Kupası’nda 4’lü turnuva formatına geçildi. 2029’a kadar Suudi Arabistan’da yapılacak İspanya Süper Kupası’nda her yıl şampiyon olan kulüp 5 milyon Euro alıyor. İspanya Futbol Federasyonu da 40 milyon Euro'yu kasasına koyuyor. İtalya Süper Kupası da önümüzdeki 6 yıl boyuncu 4’lü turnuva formatıyla Suudi Arabistan’da yapılacak. 4 takıma toplam 23 milyon Euro verilecek.

DEV MAÇIN HAKEMİ: ABDULKADİR BİTİGEN

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Mücadele 29 Aralık Cuma günü yapılacak.

BiLETLER YÜZDE 50 iNDiRiMLE SATIŞTA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet fiyatlarında indirime gitti. Satışları devam eden biletlerin en ucuzu 963 TL, en pahalısı ise 140 bin TL olarak belirlendi.