Galatasaray'dan İlkin Aydın hamlesi: Babalar sözünü tutar

Milli voleybolcu İlkin Aydın ve Galatasaray, sözleşme yeniledi.

DURSUN ÖZBEK İLE BİR ARAYA GELDİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yapılan imza töreninde İlkin Aydın ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek bir araya geldi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana Galatasarayımızda forma giyen milli voleybolcumuz İlkin Aydın ile 2 yıllık sözleşme yenilendi" ifadeleri kullanıldı.

ÖZBEK: İLKİN BİZİM MEDARI İFTİHARIMIZ

İmza sonrası konuşan Dursun Özbek, “İlkin bizim medarı iftiharımız voleybolda.'' ifadelerini kullandı.

İlkin Aydın'ın çok başarılı gittiğini ve uzun yıllar milli takım ve Galatasaray formasını terleteceğini söyleyen Özbek, ''Ben kendisine başarılar diliyorum. Kalmayı tercih ettiği için de kulübüm adına kendisine teşekkür ediyorum. Biz de önümüzdeki sene takımı daha kuvvetli bir kadro ile farklılaştıracağız. Başarılar diliyorum, Allah utandırmasın” sözlerini sarf etti.

RIZA TEVFİK MOROVA: 10 SENE DAHA OYNARIM DEDİ

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Tevfik Morova, İlkin Aydın ile ilgili, ''İlkin 7 yıldır bizim oyuncumuz. 10 sene daha oynarım dedi. Bundan sonra inşallah Galatasaray Kadın Takımımızın baş oyuncusu olacak. İnşallah kaptanlığa kadar yükselir. Gelecek sene hedefimiz çok daha iyi bir ekip kurmak. Yönetici arkadaşım Mehmet Cibara ve tüm idari kadro olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz.''

Açıklamasını sürdüren Morova, ''Fakat bazen oluyor bazen de olmuyor. Çok iyi oynayan oyuncu geldiği zaman o sezon iyi oynayamayabiliyor. Hakikaten ciddi bir emek veriliyor. İlkin ve İlkin gibi sporcu kardeşlerimizi Galatasaray’a katmak için hakikaten çok uğraşılıyor. Biz bir sene alışma devresi geçirdik. İlkin ile başladık arkası da gelecek. Galatasaray devamlı şampiyonluğa oynar. Diğer ekiplerin büyük bütçelerle kurulması hiç önemli değil, bizim Galatasaray ruhu olduğu zaman bunun parayla pulla ölçülmemesi gerekir. İlkin de arkadaşlarını teşvik edecek hep birlikte oynayacaklar'' ifadelerini kullandı.

İLKİN AYDIN: BABALAR SÖZÜNÜ TUTAR

Sarı-kırmızılı takım ile 2 yıllık kontrat imzalayan İlkin Aydın ise, “Öncelikle başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Verecek olduğunuz ve bu zamana kadar verdiğiniz desteklerden dolayı. Umarım daha güçlü bir Galatasaray ile tekrardan ligde savaşa girebiliriz.

Galatasaray formasını terleteceği için çok mutlu olduğunu belirten İlkin, ''Galatasaray’a geldiğimde 17 yaşındaydım. Galatasaray’ın en iyi halinde, en iyi halimle temsil etmek istiyorum. Ayrıca kimse merak etmesin, babalar sözünü tutar” dedi.