Ani bastıran yorgunluk bakın hangi tehlikeli hastalığın habercisi. Yemekten sonra uykunuz geliyorsa dikkat

Editör: Naim Arıoğlu

Sağlıklı beslenildiği halde yemek sonrası uyku geliyor ya da ağırlık çöküyorsa bu konuda dikkatli olmanızın gerekli olduğu vurgulandı.

Uzmanlar insülin direnci olan kişilerin her öğün bitiminde uykulu ve yorgun hissettiklerini ifade edip uyarıda bulundu.

Yemek sonrası bastıran ağırlık insülin direncinin habercisi olabileceği bildirildi. Bu konudan muzdarip olan kişilerin, sağlık kuruluşlarına sabah aç karna giderek açlık kan şekeri ve insülin seviyelerini ölçtürmesi gerekiyor.

2 sonuç birbiri ile çarpıp 405'e bölünüyor, çıkan sonuç 2,5 üzeri düzeyde ise kişide insülin direnci olduğu anlamına geliyor.

İNSÜLİN DİRENCİ NEDİR?

İnsülin direnci, insülin hormonuna karşı karaciğer, kas ve yağ dokusu gibi yapılar başta olmak üzere biyolojik yanıtta meydana gelen bozulmayı ifade eder. İnsülin direnci gelişimi ile birlikte kan şekeri düzeyi yüksek kalır ve bu duruma cevap olarak pankreastan daha yüksek düzeyde insülin sentezi gerçekleşir.

İNSÜLİN DİRENCİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Deride yumuşama

-Hızlı ve aşırı kilo alma

-Kilo vermede sıkıntı yaşama

-Adet düzensizliği

-Aşırı tüylenme

-Kendini enerjisiz hissetme, sabahları yorgun kalkma

-Yemeklerden sonra uyku basması

-Konsantrasyon ve algılama güçlüğü

-Soğuk terleme ve üşüme

-Vücut direncinde azalma

-Hızlı yeme, sık ve çabuk acıkma

-Baygınlık hissi

-Tatlı krizleri

-Elde ayakta titreme