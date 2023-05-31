Ani hava değişikliklerine dikkat. Romatizmayı artırıyor. Uzmanı alınacak önlemleri sıraladı

Romatoloji Uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, hava koşullarındaki ani değişikliklerin, sağlık problemlerine neden olabileceğini ifade ederek, “Bir sıcak bir soğuk seyreden ani hava değişiklikleri romatizmal hastalıkları artırabilir ve semptomları tetikleyebilir” sözlerini kullandı.

Ani hava değişikliklerine dikkat. Romatizmayı artırıyor. Uzmanı alınacak önlemleri sıraladı

DHA’nın haberine göre; Soğuk hava dalgalarının, hava basıncındaki ani değişikliklerin ve nem oranındaki dalgalanmaların semptomların şiddetlenmesine neden olabileceğini vurgulayan Romatoloji Uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, “Romatoid artrit, osteoartrit, lupus, ankilozan spondilit ve fibromiyalji gibi romatizmal hastalıklara sahip kişilerde ağrı, şişlik, kas ağrıları ve yorgunluk gibi semptomlar görülebilir” dedi.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Soğuk havanın eklem sıvısının direncini artırarak eklem hareketliliğini zorlaştırabileceğini ve hava basıncındaki değişikliklerinse damarları etkileyerek eklem ağrısını artırabileceğine dikkat çeken Dr. Dörtbaş, romatizmal hastalıkları olan kişiler için alınabilecek önlemleri şu şekilde kaydetti:

“Hava değişikliklerine uygun giyinilmeye çalışılmalı. Hava sıcaklıklarının düştüğü günlerde daha kalın giysiler tercih ederek semptomların şiddetlenmesi önlenebilir. Düzenli egzersiz yapmak, eklem esnekliğini ve gücünü artırabilir. Romatizmal hastalığı olanların doktorlarıyla birlikte egzersiz programı belirleyerek bu programa uymaları önemlidir. Sağlıklı beslenme düzeni de romatizmal hastalıkların yönetiminde önemli bir rol oynar. Anti-enflamatuar etkisi olan yiyecekler semptomların şiddetinin azalmasında etkili olabilir. Omega 3 yağ asitleri içeren balık, zeytinyağı, meyve, sebze ve lifli gıdaların diyete eklenmesi faydalı olabilir. Stres, romatizmal hastalıkların semptomlarını tetikleyebilir. Bu yüzden stres yönetimi tekniklerinin uygulanmaya çalışılması gerekir.”

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