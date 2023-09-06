Anıl Altan çocuklarıyla ilgili yoruma isyan etti: Evet bilerek yapıyoruz, çiğ et veriyoruz

Anıl Altan, kendisi gibi oyuncu olan Pelin Akil ile 7 yıl önce dünyaevine girmişti. Evliliklerini iki çocukla taçlandıran ikiliden Altan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma gelen kızlarıyla ilgili yoruma isyan etti.

Anıl Altan çocuklarıyla ilgili yoruma isyan etti: Evet bilerek yapıyoruz, çiğ et veriyoruz

Meslektaşı Pelin Akil ile 2016'da nikah masasına oturan oyuncu Anıl Altan, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.

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Eşi ve çocuklarıyla mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medyadan paylaşan çiftten Altan, bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi.

"SANKİ İHMAL EDİLİYOR GİBİ"

Altan, Instagram sayfasından kızlarıyla çekilen eğlenceli bir videosunu yayınladı.

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Bir takipçisinin, "İlk dikkatimi çeken ablasının duruşu oldu. Sanki biraz ihmal ediliyor gibi" yorumunu gören ünlü isim, kayıtsız kalamadı.

"İKİ GÜN ARALIKLARLA SU VERİYORUZ"

"Evet bilerek yapıyoruz, akşamları başka odaya kilitliyoruz, çiğ et veriyoruz, iki gün aralıklarla da su veriyoruz" diyerek takipçisine isyan eden Anıl Altan, şöyle devam etti:

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Yarınki videoyu izleyince de Alin ihmal ediliyor dersin... Sen nasıl karar verirsen ona göre düzenleriz günleri. Senin ve Meryem'in birden fazla çocuğu olunca daha güzelini yaparsınız. 14 saniyeden 4 sene çıkarımı yapan yüksek zekalı arkadaşları tebrik ederim, aynı şekilde devam.

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