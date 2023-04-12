Anıl Altan yeni filmi için Roman oldu! 5 filmde oynadı

Oyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan önceki gün bir Avm'de kahve dükkanında görüntülendi.

Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Pelin Akil "Aslında bugün 'Hava Muhalefeti' galasına katılacaktım. Ama gördüğünüz gibi eşyalarımı Anıl yetiştiremedi ve geç kaldım. Artık parasını verip sinemada izleyeceğim. Onun dışında yakın zamanda müzikalim başlıyor. Spor yapıp, provalara gidip ona hazırlanıyorum." dedi.

Milliyet’te yer alan habere göre; Anıl Altan ise yaklaşık 5 sinema filminde oynadığını ama hiçbirinin henüz vizyona girmediğini söyledi. Son sinema filminde Romanların yaşadıkları zorlukları işlediklerini belirterek "Komik bir iş oldu. Çok seveceğinizden eminim. Yakın zamanda galamızı yapacağız. Bol bol konuşuruz." dedi.