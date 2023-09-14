Anıl adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Anıl isminin anlamını araştırıyor. Peki, Anıl ne demek? Anıl isminin anlamı nedir?

ANIL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Anıl ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Amaç, erek.

- Bellek, hafıza.

- Usul, kaide: Anılı bilinmeyen iş yapılmaz.

- Ondan, onun için: Annem yolladı da anıl geldim.

- Yavaş, ağır: Anıl git, yetişemiyorum.

- Anılmak.

ANIL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Anıl ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Anıl adını koymak caizdir.