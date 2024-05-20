Fenerbahçe Samandıra'da şampiyon gibi karşılandı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe Samandıra'da şampiyon gibi karşılandı
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray galibiyetinin ardından futbolcuları Samandıra'da bağrına bastı.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Samandıra’ya akın ederek takımı coşkuyla karşıladı.

Fenerbahçeli taraftarlar, 1-0’lık derbi galibiyetinin ardından Samandıra’da bulunan Can Bartu Tesisleri’nde toplandı.

Taraftarlar, tezahürat ve meşalelerle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim ve oyuncuları tesiste karşıladı. Taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulunup daha sonra tesislerden ayrıldı.

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