Anında öksürüğü kesen yöntem ortaya çıktı

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların özellikle de kışın kronik öksürük sorunları baş gösteriyor. Vatandaşlar öksürüğe çareler aramaya devam ediyor.

Bu süreçte anında öksürüğü kesen bitkisel öksürük şurubu ortaya çıktı.

İşte detaylar…

DOĞAL VE BİTKİSEL ÖKSÜRÜK ŞURUBU TARİFİ

Öksürük şurubu yapmak için eczaneden alacağınız kimyasal içerikli ilaçlara gerek yok. Küçükusta, evde kolayca hazırlayabileceğiniz, doğal ve bitkisel bir öksürük şurubu tarifi paylaşıyor. Bu şurup, efedrin, dekstrometorfan gibi zararlı maddeler, yapay renklendirici ve aromalar içermiyor.

Malzemeleri

1 litre su

100 gram zencefil kökü rendesi

225 gram papatya çiçeği

30 gram hatmi kökü tozu

15 gram tarçın60 ml limon suyu

240 ml bal

Hazırlanışı Su ve bitkileri orta boy bir tencereye koyun ve yüksek ateşte kaynatmaya başlayın.

Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve su yarıya inene kadar pişirmeye devam edin (Bitkileri süzdüğünüzde yaklaşık 1 bardak sıvınız olmalı). Bitkileri süzün ve sıvıyı ayrı bir kaba alın.

Sıvı ılındığında (kaynar olmamalı), limon suyu ve bal ekleyip iyice karıştırın. Şurubu cam bir kavanoza koyun ve buzdolabında 2 ay kadar saklayabilirsiniz.

YARARLARI

Bal, öksürüğe iyi gelen doğal bir maddedir. Zencefil ise balgam atıcı etkiye sahiptir. Papatya boğazdaki kasları gevşeterek gıcığı azaltır, aynı zamanda uykuyu da kolaylaştırır.

Hatmi kökü ise göğsü yumuşatır, tahrişi önler ve mukozayı korur. Tarçın ise hem tat verir hem de bağışıklığı güçlendirir.

Uyarı: Bu şurup bal içerdiği için 1 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

KURU ÖKSÜRÜĞÜ HEMEN NE KESER?

Öksürüğün en etkili çözümü bol bol su içmektir. Boğazın nemli kalması öksürük krizlerini azaltır.

Öksüren çocuğun yanında her zaman su bulundurun ve sık sık su içmesini hatırlatın. Gece yatarken de başucuna su koyun.

ÇOÇUKLARDA KURU ÖKSÜRÜK NE İYİ GELİR?

Su içirin. Bal veya ballı ılık su verin. Yastıkları yüksek tutun. Havanın kuru olduğu ortamlarda nemlendirici kullanın. Burun tıkalıysa açıcı damla veya sprey kullanın. Yatakta alerjen olabilecek şeylere dikkat edin. Toz, polen gibi alerji yapıcı unsurlardan uzak tutun. Bebeklerde öksürüğe iyi gelen yöntemler şunlardır: Karabiber ve pekmez karıştırarak bebeğe verin. Pekmez ve tereyağı karıştırarak bebeğe yedirin. Bitki çaylarından karanfil, tarçın, elma kabuğu, limon ve ıhlamur yaprağı karışımını 12 aydan büyük bebeklere içirebilirsiniz.