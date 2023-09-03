Anıttepe Yüzme Havuzu 35 milyon TL'den ihale edilmesine karşın maliyeti 266 milyon TL'yi aştı

Anıttepe Yüzme Havuzu’nun maliyeti 266,7 milyon TL’yi bulurken, 2020 yılında bitirilmesi planlanan havuzun inşaatı tamamlanamadı.

Anıttepe Yüzme Havuzu 35 milyon TL'den ihale edilmesine karşın maliyeti 266 milyon TL'yi aştı

Anıttepe Yüzme Havuzu’nun ihalesi 34,7 milyon TL’den yapılmasına karşın maliyeti 266,7 milyon TL’yi buldu.

2020 yılında tamamlanacağı açıklanan havuzun da tamamlanma yılı 2025 olarak güncellendi.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Türkiye'nin en eski kapalı yüzme havuzu olan Ankara Tarihi Anıttepe Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatıyla 2017 yılında yıkıldı. Bakanlık, yeni havuzun 2020 yılına kadar tamamlanacağını açıkladı.

2020 yılında hizmete girmesi planlanan havuz 2023 yılı itibarıyla halen bitirilemezken maliyeti de fahiş boyutlara ulaştı.

Anıttepe Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu için ilk ihale 2018 yılında düzenlendi. İhale kapsamında 34 milyon 710 bin TL'lik sözleşme yapıldı. Ancak birçok projede olduğu gibi burada da işler beklenildiği gibi gitmedi. Toplam 34,7 milyon TL maliyetli ihale kapsamında 2020 yılında bitirilmesi planlanan havuzun inşaatı tamamlanamadı.

BİTMEYEN HAVUZ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yarım kalan havuz inşaatının tamamlanması amacıyla 2020’de yeni bir ihale daha açtı. 2020 yılındaki ihale kapsamında ise 41 milyon 866 bin TL’lik anlaşma yapıldı. Havuz, 41,8 milyon TL bedelli ihale kapsamında da bitirilemedi.

YEDİYE KATLANAN MALİYET

Yapımı yılan hikayesine dönen havuz için 2023 yılında da ihale düzenlenmek zorunda kalındı. 6 Haziran’da düzenlenen, 8 Ağustos’ta ise sözleşmesi imzalanan ihale, havuzun öngörülenden 7,7 kat daha fazla harcama ile bitirilebileceğini ortaya koydu. Buna göre, 8 Ağustos 2023’te bakanlık, Anıttepe Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı için 190 milyon 111 bin TL’lik harcama gerçekleştirdi. Havuzun yapımının 20 Aralık 2024 tarihinde tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

anittepe-yuzme-havuzu8.jpg

İlgili Haberler
Boks Federasyonu’nda yolsuzluk skandalı. Spor Bakanlığı’nı bile dolandırdılar
Milyarlar harcandı ama giden yok. 3 yılda 17 bin kişi ziyaret etti
Diyanet’in ihalesini Kızılay yöneticisi aldı. Bir ihale daha AKP’liye gitti
Akbelen’de orman katliamı yapan Limak’a iktidardan ödül. Kamu borçları dolardan TL’ye çevrildi
Öne Çıkanlar
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
Son Haberler
Eski AKP’liler yeni parti kurmak için harekete geçti. Başına Abdullah Gül geçebilir Siyaset
Eski AKP’liler yeni parti kurmak için harekete geçti. Başına Abdullah Gül geçebilir
Beraber alkol içtiği arkadaşını 3. Kattan aşağıya attı Güncel
Beraber alkol içtiği arkadaşını 3. Kattan aşağıya attı
Yalova'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı Güncel
Yalova'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı
Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum'dan festival pozu Magazin
Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum'dan festival pozu
Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihi belli oldu Güncel
Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihi belli oldu
Konya'da bulunan askeri mühimmat imha edildi Güncel
Konya'da bulunan askeri mühimmat imha edildi
Erdoğan'ın ziyaret ettiği evin dedesi FETÖ'cü çıktı Güncel
Erdoğan'ın ziyaret ettiği evin dedesi FETÖ'cü çıktı