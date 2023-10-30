Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Yangın, Yeniçağa-Dörtdivan ilçeleri birbirine bağlayan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dörtdivan yolu üzerinde bulunan bir tarlada anız ateşi yakıldı.
Yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak büyüdü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Yeniçağa ve Dörtdivan itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekiplerince geniş alana yayılan yangının önce büyümesi engellendi. Ekiplerin büyümesini engellediği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.