Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde yol kenarından bulunan tarlada yakılan anız ateşi geniş alana yayıldı. Yangın, ormana sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Yangın, Yeniçağa-Dörtdivan ilçeleri birbirine bağlayan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dörtdivan yolu üzerinde bulunan bir tarlada anız ateşi yakıldı.

aw065462-02.jpgYakılan ateş, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak büyüdü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Yeniçağa ve Dörtdivan itfaiye ekipleri sevk edildi.

aw065462-03.jpgOlay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekiplerince geniş alana yayılan yangının önce büyümesi engellendi. Ekiplerin büyümesini engellediği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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