ANKA Yönetim Kurulu Başkanı'ndan seçim gecesi için kritik uyarı. Manipülasyonu oy hırsızlığını önlemek için bu belgeye dikkat

ANKA Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fırat Atabaş seçim gecesine ilişkin uyarılarda bulundu. Atabaş, 31 Mart 2019'da en doğru sonuçları, en hızlı şekilde üyelerine ulaştıran ANKA'nın 14 Mayıs seçimlerinde sonuçları abonelerine nasıl ileteceklerini de anlattı.

ANKA Yönetim Kurulu Başkanı'ndan seçim gecesi için kritik uyarı. Manipülasyonu oy hırsızlığını önlemek için bu belgeye dikkat

Seçim Bürosu adlı programını, gatherin.life isimli platform üzerinden gerçekleştiren gazeteci Serdar Akinan'ın konuğu ANKA Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fırat Atabaş oldu.

Atabaş sözlerine "Biz İstanbul seçimlerinde saat 18.00 ile sabah saat 04.00 arası sekiz yüz altmış bir milyon görüntüleme aldık" diye başladı.

Akinan'ın "191 bin sandıktan veri nasıl akacak size?" sorusuna Atabaş "Seçim müdürlükleri denen yerler var.

Yaklaşık 800'e yakın tüm Türkiye çapında bu müdürlüklerde konumlandık.

Bu müdürlüklere gelen torbaların tutanaklarını alıp, mobil uygulamamızda işleyip genel veri merkezimizde kontrol edip, ondan sonra tüm herkese yayacağız" diye yanıt verdi.

"Burada seçimlerin ana unsuru partiler ve önemli olan partilerin sandığın başında müşahit bulundurup, sandıktan giren ve çıkan sayılan oya sahip çıkması" diyen Atabaş "Islak imzalı tutanak elde edildikten sonra Türkiye'nin seçim sisteminde manipülasyon yapmak mümkün değil. Ben buna kefilim" görüşünü savundu.

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"ORGANİZASYON YAPMASINA GEREK KALMAMALI"

"Burada tabi YSK çok önemli bir rol oynuyor" vurgusunu yapan Atabaş "CHP'nin X partisinin ya da ANKA'nın bu seçim sonuçlarını sahiplenme ya da bunun için bir organizasyon yapmasına gerek kalmamalı. Gerçekten demokratik ve kurumları düzgün işleyen bir ülkede" diye konuştu.

Atabaş bir sonraki seçimlere özellikle iş bu yerel seçimlere gelecek seneki Amerika'daki gibi sandık çıkışı anketi için organizasyon yapmayı düşünüyoruz ve öncelikli bir projeksiyon yayınlamayı düşündüklerini söyledi.

Atabaş son olarak şunları kaydetti:

"Sonuçlar bir şekilde doğru gelecektir ama, o sonuçların Erzurum'da yaşanan, daha geçen gün yaşanan olaydaki gibi, sahayı diri tutabilmek daha önemli. Kemal Bey'in de bu konuyla ilgili geçende bir açıklaması oldu.

Aşırı sevincin karşı cenahta başka bir sıkıntıya sebebiyet verilebileceğini, işte onunla ilgili bir sıkıntı yaşayabileceğine. Haliyle bu noktalar bence şu anda seçim güvenliği açısından daha önemli noktalar. Asıl bunlara bakmak lazım. Yoksa sandığa girilen oyların bir şekilde doğru geleceğine ben inanıyorum."

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