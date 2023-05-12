Seçime saatler kala ABD'den dikkat çeken 14 Mayıs açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye seçimlerine ilişkin kendisine yöneltilen soru üzerine Kirby, Türkiye’nin demokrasi geleneğine ve demokratik kurumlara sahip olduğunu vurguladı.

“TÜRK MİLLETİ KARAR VERİR”

Kirby, genel olarak seçimlerle veya herhangi bir adayla ilgili yorum yapmaktan kaçındıklarını belirterek, “Buna Türk milleti karar verir.” dedi.

BAHMUT’TAKİ DURUM

Bahmut’ta Rus askerlerinin geri çekildiğine yönelik haberlere ilişkin soru üzerine Kirby, değerlendirmelerinin, Bahmut’un çekişmeli bir bölge olmaya devam ettiği yönünde olduğunu belirtti.

Kirby, “Rusların ve özellikle (Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy) Prigojin’in Ukrayna’da olup bitenler hakkında söyleyecekleri herhangi bir şeye inanılmaması konusunda herkesi uyarırdım.” dedi.

GÜNEY AFRİKA’NIN RUSYA’YA SİLAH SATTIĞI İDDİASI

ABD’nin Pretorya Büyükelçisi’nin, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Aralık 2022’de Rusya’ya silah ve mühimmat satışı gerçekleştirdiği iddiasıyla ilgili soruya Kirby, Rusya’ya destek vermemeleri konusunda diğer ülkeleri sıklıkla ve güçlü bir şekilde uyardıkları yanıtını vererek konuya ilişkin detaylı yorum yapmaktan kaçındı.

Kirby, bu konuda yapılan diplomatik görüşmeler hakkında bilgi vermeyeceğini belirterek, “Bu ciddi bir sorun.” ifadesini kullandı. (AA)