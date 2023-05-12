TRT'nin seçim günü planı sızdı. İçeri almayacaklar. İçeride neler olacak

Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi İlhan Taşçı, seçim akşamı için TRT’de ‘paralel yapı’ kurulduğunu iddia etmiş ve manipülasyonlara karşı uyamıştı. Bu iddialar sonrasında TRT'de çalışan bir personelin 'Seçim gününe özel giriş kartları basıldı' şeklinde bir açıklamada bulunması TRT'nin seçim günü planını ortaya çıkardı.

TRT'nin seçim günü planı sızdı. İçeri almayacaklar. İçeride neler olacak

TRT’de seçim gecesi sandık sonuçlarının paylaşımında manipülasyon yapılacağını ilişkin kaygı ve iddialar sürüyor.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı iddiaları sormak için randevu talep ettiği TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’nın yanıt vermemesi nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Taşcı, yaptığı paylaşımda, neden bazı personelin aranarak pazar ve pazartesi günleri işe gelmemeleri yönünde arandıklarını, TRT gibi köklü bir kurumdaki personelin seçim deneyimlerinden faydalanmak yerine neden yeni bir ekip kurulduğunu sordu.

TRT cephesinden henüz bu iddialara dair bir açıklama yapılmazken Yeniçağ'a açıklamada bulunan bir TRT personelinin seçim günü için özel giriş kartı basıldığı ve bunların sadece belirli bir sayıda personele dağıtıldığı bilgisi köklü kuruma dair ortaya atılan iddiaları adeta doğruladı.

500 KİŞİLİK EKİP

Seçim günü kuruma giriş çıkışlar için kurum kartının değil, seçime özel hazırlanan tanıtım kartlarının kullanılacağı bilgisi, personel tarafından paylaşılınca TRT'nin seçim günü planı da sızmış oldu.

TRT'nin Ulus'ta bulunan İstanbul Müdürlüğü'ne sadece seçimi takip etmek üzere görevlendirilmiş ve özel giriş kartı dağıtılmış 500 kişilik bir ekibin takip edeceği ortaya çıktı.

Yıllardır seçimleri takip ettiklerini belirten TRT çalışanları, haber merkezinde yaptıkları işin neden tanımadıkları bir ekibe devredildiğine anlam veremediklerini ifade etti.

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