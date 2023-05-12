Seçim günü Ankara'da kapanacak yollar açıklandı

Ankara'da 14 Mayıs Pazar günü seçimin güvenliği sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Seçim günü Ankara'da kapanacak yollar açıklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin huzur ve güven ortamında yapılmasını sağlamak amacıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binası ve ilçe seçim kurulları çevresinde tedbirler alınacağı bildirildi.

BAŞKENTTE KAPATILACAK YOLLAR ŞU ŞEKİLDE

Bu kapsamda, ihtiyaç duyulması halinde, bugünden itibaren 16 Mayıs Salı günü yoğunluk sona erene kadar, YSK binası çevresinde bulunan, Ihlamur Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümü, Elgün Sokağın Necatibey Caddesi ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümü, Ihlamur Sokağın Necatibey Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümü ve Necatibey Caddesi'nin tamamı trafiğe kapatılacak.

Yine tedbirler kapsamında, 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'den itibaren yoğunluk olması halinde, Çankaya Geçici 1. İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan, 9. Cadde'nin Bişkek Caddesi ile 15. Caddesi arasında kalan bölümü, 15. Caddenin 9. Cadde ile 12. Sokak arasında kalan bölümü, Çankaya Geçici 2. İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan Bişkek Caddesi'nin Şehit Yavuz Oğuz Sokak ile 24. Sokak arasında kalan bölümü ihtiyaç duyulması halinde trafiğe kapalı olacak.

Yenimahalle Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan, 1730. Sokağın Batı Bulvarı ile Necdet Evliyagil Sokak arasında kalan bölümü, Necdet Evliyagil Sokağın 1728. Sokak ile 1730. Sokak arasında kalan bölümü, Altındağ Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan Şehit Onur Doğan Caddesi'nin 309. Sokak ile 310. Sokak arasında kalan bölümü araç trafiğine ihtiyaç duyulması halinde kapatılabilecek.

Pursaklar Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan, İstikbal Caddesi'nin Karaca Caddesi ile Derviş Sokak arasında kalan bölümü, Etimesgut Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan 1622. Sokağın tamamı ihtiyaç duyulması halinde trafiğe kapatılacak.

Keçiören Geçici ilçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan 6. Sokağın tamamı, Mamak Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan Alkış Sokağın tamamı ile buralara bağlanan caddelerin ve sokakların tamamı ihtiyaç halinde trafiğe kapatılacak.(AA)

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